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Диетолог назвала оптимальное количество чашек кофе в день

Диетолог Филлипс: регулярное употребление кофе снижает риск развития диабета второго типа
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Фото: Pichara Bann / Unsplash

Британский диетолог Фрэнки Филлипс назвала оптимальное количество чашек кофе в день и рассказала о полезных свойствах напитка. Ее слова приводит издание Eat This, Not That!

По мнению Филлипс, оптимальное количество чашек кофе в день для взрослого человека составляет от трех до пяти. При этом суммарное потребление кофеина в сутки не должно превышать 400 миллиграммов. Диетолог добавила, что это правило не распространяется на беременных.

Специалист утверждает, что регулярное употребление кофе снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Кроме того, в напитке содержатся обладающие противовоспалительным действием антиоксиданты.

«Умеренное употребление кофе повышает уровень энергии и бодрости, улучшает когнитивные способности человека и способствует улучшению работы мозга», — отметила Филлипс. Напиток может быть полезен и желающим похудеть, поскольку кофе ускоряет метаболизм. Однако, напоминает диетолог, важно правильно пить кофе: в него не стоит добавлять сахар, сиропы, жирные сливки и молоко.

Ранее американские диетологи Лора Бурак и Лорен Манакер назвали способ, как правильно пить кофе без вреда для здоровья и фигуры. По словам Манакер, отказ от добавления сахара в кофе может помочь легко сбросить вес.

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