Россиянам назвали способ правильно хранить кофе

Основатель Российской ассоциации бариста Николай Стрельников сообщил, что кофе лучше всего хранится в виде зерен. Об этом пишет агентство «Прайм».

По слова эксперта, важна герметичность емкости, в которой содержатся зерна. Это важно, чтобы не допустить окисления зерен кофе, пояснил он. Стрельников добавил, что главной проблемой при хранении кофе является попадание кислорода в сосуд с напитком.

Также эксперт отметил, что от неправильного хранения продукта могут возникнуть ореховые или даже земляные оттенки вкуса. «Кроме того, емкость с кофе должна находиться в темном прохладном месте, где нет посторонних ярких запахов. Обычная полка кухонного шкафа подойдет, если выполняются соответствующие требования», – сказал он.

Стрельников посоветовал хранить кофе в закрытой пачке или плотно закупоренной стеклянной банке. Он отметил, что оставлять кофе в холодильнике не стоит, однако замораживать продукт допустимо. По его словам, при минус 18 кофе в подходящей упаковке зерна хорошо сохраняют свои свойства.

Ранее диетологи из США назвали лучшее время, когда стоит пить кофе, чтобы он был максимально полезным. Они советуют после пробуждения выпить стакан воды с лимонным соком натощак, а через полчаса — чашку кофе вместе с завтраком.

