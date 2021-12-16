Умерла вдова чилийского диктатора Пиночета

Вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета Лусия Ириарт умерла в возрасте 99 лет. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила внучка Ириарт Карина в Twitter.

«В 99 лет в окружении родных и близких умерла моя любимая бабушка», — написала внучка Ириарт Карина.

Лусия Ириарт была первой леди Чили с 1974 по 1990 год в качестве супруги президента страны Аугусто Пиночета. Будучи ближайшим советником своего мужа, она оказывала значительное влияние на Пиночета при принятии им политических решений. В частности, именно она оказала наибольшее влияние на решение Пиночета организовать государственный переворот против президента Сальвадора Альенде 11 сентября 1973 года, отмечает издание El Mostador.

Аугусто Пиночет скончался в 2006 году на 92-м году жизни, находясь под домашним арестом. Его подозревали в убийствах политических оппонентов и коррупции, однако до суда бывший диктатор Чили не дожил.