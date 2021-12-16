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В Балаклаве построят яхтенную марину

Правительство Севастополя и ПАО «Мостотрест» договорились о строительстве яхтенной марины

Фото: XIBEI JIA / Unsplash

В Балаклаве построят яхтенную марину, для этого правительство Севастополя и ПАО «Мостотрест» заключили контракт на 9,4 миллиарда рублей. Работы по проекту начнутся с Таврической набережной в 2022 году, сообщает РИА Новости.

«Проект строительства яхтенной марины, который является первым этапом комплексного развития Балаклавской бухты, получил положительное заключение Главгосэкспертизы», — рассказали в правительстве города.

Прежде всего, на Таврической набережной заменят и приведут в порядок гидротехнические сооружения и инженерные сети, а после благоустроят территорию. Затем работы планируется начать на набережной Назукина.

Как подчеркнули власти Севастополя, уже сейчас Балаклавская бухта служит местом притяжения для путешественников. Реконструкция позволит кратно увеличить турпоток.

Уточняется, что на время строительных работ подземный музей на Таврической набережной продолжит принимать посетителей.

Компания «Мостотрест» ранее была субподрядчиком при строительстве Крымского моста. В частности, ее специалисты выполнили работы по устройству опор и пролетных строений автомобильной и железнодорожной части моста.

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Варвара Кошечкина
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