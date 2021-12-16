В России решили урегулировать работу маркетплейсов и их взаимодействие с продавцами, чтобы избежать давления на ценовую политику и иных нарушений. Соответствующие стандарты разрабатывает Минпромторг, об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передают «Известия».

«Несколько крупнейших игроков — Wildberries, Ozon, Aliexpress Russia, «Яндекс.Маркет», «СберМаркет» — формируют не более 30% всего рынка таких площадок. Вместе с тем полагаем, что ситуацию нельзя усугублять, иначе возможен риск возникновения диктата условий со стороны маркетплейсов», — пояснили в ведомстве.

Евтухов отметил, что в настоящее время идет обсуждение подходов к решению спорных вопросов, было принято решение создать стандарты по взаимодействию маркетплейсов с продавцами, которые были предложены Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ).

В них войдут следующие пункты: независимое от условий площадки, участия продавцов и рекламы ценообразование; материальная ответственность онлайн-платформ за участившиеся случаи потери и порчи товаров на складах и в процессе передачи; уделение более пристального внимания проблемам контрафакта; урегулирование вопроса утилизации продукции на складе маркетплейса, которая может осуществляться за счет поставщика; обеспечение оперативной обратной связи.

Кроме того, в правилах АКИТ предполагается уведомлять продавцов об ухудшении условий, например, увеличении тарифов, обязанностей или сокращении прав тот срок, который требуется на время возврата товара со склада; размещение подробной информации об услугах и комиссии; добровольное участие в маркетинговых акциях.

Глава ассоциации Артем Соколов подчеркнул, что эти стандарты должны стать неотъемлемой частью оферты, а также регулярно совершенствоваться в зависимости от новых требований с обеих сторон.

Ранее заместитель начальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский оценил правомерность платного возврата товара на маркетплейсе Wildberries. По его словам, он может это делать, но только в случае с качественными товарами, некачественные возвращаются бесплатно, поскольку покупатель может обратиться напрямую к продавцу, а не к агрегатору.

