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В Мексике застрелили актрису Таню Мендосу

В мексиканском городе Куэрнавака убили актрису и модель Таню Мендосу

Фото: @taniamendoza5

В мексиканском городе Куэрнавака застрелили актрису и модель Таню Мендосу. Об этом сообщает агентство EFE.

42-летняя артистка ждала на спортивной площадке, когда ее 11-летний сын закончит тренировку по футболу. Неизвестный подъехал к стадиону и открыл огонь. Мендоса скончалась на месте. В настоящее время полиция разыскивает мужчину, который убил актрису.

Таня Мендоса снималась в таких фильмах, как «Цена твоей любви», «Безмолвный герой». «Королева юга», «Террор в музее», «24 часа на исчезновение трупа» и «100 килограммов свинца». В 2012 году она занялась музыкой и с тех пор записала пять альбомов.

Как сообщают «Вести», в 2010 году актрису, ее супруга и сына похитили неизвестные и на протяжении нескольких часов требовали отдать все деньги и сбережения. В итоге Мендосу и ее родственников отпустили. Им не причинили никакого вреда, однако преступникам удалось попасть в квартиру звезды — они пытались найти ценные вещи.

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Марина Погосян
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