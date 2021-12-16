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Мужчина принял незнакомца за любовника бывшей девушки и избил его

Китаец по ошибке избил незнакомого человека, приняв его за любовника бывшей возлюбленной

Фото: Wei Peiquan / Globallookpress.com

Житель китайского города Ханчжоу, провинция Чжэцзян, по ошибке принял незнакомого человека за любовника своей бывшей возлюбленной и избил его. Об этом сообщает South China Morning Post.

Поздним вечером мужчина по фамилии Хуан ехал на автомобиле мимо своего дома. Он встретил незнакомых мужчину и девушку, которые выгуливали собак. Неожиданно незнакомец подошел к автомобилю китайца и попытался остановить его. Он пытался открыть дверь автомобиля с пассажирской стороны, но не смог этого сделать, так как дверь была заблокирована.

Тогда незнакомец залез в окно автомобиля, начал душить Хуана и кусать его за шею, ухо, лицо и нос. Кроме того, он выбросил из машины принадлежавший Хуану мобильный телефон. Потерпевший не смог дать сдачи, так как был пристегнут ремнем безопасности.

«Он не реагировал на то, что я говорил ему, и просто бил меня. Поскольку я имею навыки самозащиты, я прикрыл кадык, иначе он мог бы убить меня», — сказал Хуан. Он подчеркнул, что никогда не встречал этого человека до нападения. Избиение длилось около шести минут до тех пор, пока женщина не открыла Хуану дверь и не позволила ему выйти из машины.

Потерпевший подобрал свой мобильный телефон и вызвал полицию. Нападавший попытался выхватить у него телефон, и драка продолжилась. В ходе драки агрессивный мужчина порвал Хуану брюки.

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Позже нападавший по фамилии Е пояснил полицейским, что по ошибке принял Хуана за нового друга своей бывшей девушки. В результате произошедшего Хуан получил легкие травмы. Е признал ошибку и заявил, что раскаивается в случившемся. Его приговорили к 13 дням тюрьмы.

Хуан пытается добиться для обидчика более жесткого наказания. Он рассказал, что незадолго до нападения получил новую работу, но из-за полученных травм ему пришлось уволиться. Кроме того, потерпевшему пришлось отменить банкет в честь своей помолвки. При этом китайцу пришлось заплатить ресторану более 100 тысяч юаней (1,1 миллиона рублей). После произошедшего на пальцах, руках и лице Хуана остались шрамы.

Мужчина подчеркнул, что Е не извинился перед ним и не предоставил никакой компенсации за ущерб. «Он понес слишком легкое наказание. Я буду требовать, чтобы власти пересмотрели свое решение. После этого я подам на него в суд», — заявил он.

Ранее сообщалось, что жители китайского городского округа Байчэн, провинция Гирин, пять раз за три дня сдали в полицию мужчину из-за его поразительного сходства с преступником, который был объявлен в розыск. В конце концов настоящий преступник был пойман.

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Алиса Дмитриева
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