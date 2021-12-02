Полиция пять раз за три дня задержала невиновного за подозрительную внешность

Похожий на сбежавшего преступника мужчина оказался в полиции пять раз за три дня

Жители китайского городского округа Байчэн, провинция Гирин, пять раз за три дня сдали в полицию мужчину из-за его поразительного сходства с преступником, который был объявлен в розыск. Об этом сообщает Global Times.

Преступник из Северной Кореи по имени Чжу Сяньцзянь сбежал из тюрьмы 18 октября. Местная полиция объявила награду в 150 тысяч юаней (1,7 миллиона рублей) за информацию о его местонахождении. Позже награда была увеличена до 700 тысяч юаней (8,1 миллиона рублей).

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Местные жители разыскивали людей, похожих на Сяньцзяня. В результате невиновный двойник Сяньцзяня оказался в полицейском участке пять раз за три дня из-за своей подозрительной внешности. В соцсетях стало вирусным изображение, на котором виден мужчина в темно-синем пуховике, обладающий теми же чертами лица, повадками и даже прической, что у находящегося в розыске преступника.

Пользователи Weibo, китайского аналога Twitter, выражали сочувствие пострадавшему от своей схожести с преступником мужчине. Они рекомендовали ему носить удостоверение личности на шее. В конце концов настоящий преступник был пойман. После этого пользователи Weibo поздравили мужчину с тем, что ему больше не надо беспокоиться о том, как бы не попасть в полицию.

Ранее сообщалось, что девушка встретила в университете двойника и решила, что это сестра-близнец, с которой их разлучили в детстве. Она рассказала, что самое странное в этой истории — тот факт, что девушки родились с разницей в один день.

