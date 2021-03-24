Студентка встретила в университете двойника и заподозрила в ней сестру-близнеца

Девушка встретила в университете двойника и решила, что это сестра-близнец, с которой их разлучили в детстве. Об этом сообщает издание Unilad.

Пользовательница TikTok Эми Хэрриет (Amy Harriet) написала свою историю под постом, где людей просили рассказать о себе что-то, что звучит как ложь, но на самом деле абсолютная правда.

«Я подозреваю, что повстречала в университете близнеца, с которым меня разлучили в детстве. Она моя соседка по квартире», — сказала Хэрриет на видео, которое набрало более миллиона просмотров. Она показала множество фотографий, на которых изображена вместе с соседкой. Пользователи отметили, что между девушками поразительное сходство.

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Хэриетт рассказала, что самое странное в этой истории — тот факт, что девушки родились с разницей в один день.

Пользователи соцсети выдвинули множество теорий о невероятном сходстве двух девушек. Они сравнили эту ситуацию с фильмом «Ловушка для родителей», в котором разлученные при рождении близнецы, чьи родители развелись, оказались в одном летнем лагере. Один из пользователей предположил, что возможно, Хэрриет родилась около 23:59 одного дня, а ее сестра — в 00:01 следующего дня.

«Представьте, как мы отреагировали, когда въехали в нашу квартиру в один день и встретились в первый раз», — сказала Хэрриет в комментариях. Она добавила, что пока не проходила с соседкой ДНК-тест, но планирует.

Ранее сообщалось, что двое идентичных братьев-близнецов в индонезийском городе Сумеданг женились на двоих идентичных сестрах-близнецах и стали жить под одной крышей.

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