В американском городе Миннесота, штат Миннеаполис, две сестры одновременно забеременели и родили в один день. Об этом сообщает KVOA.

О своих беременностях Эшли (Ashley) и Бриттани Каррут (Brittany Carruth) узнали в апреле, когда начинали вводиться ограничения в связи пандемией COVID-19. «Все подшучивали в духе: что-то плохо ты поддерживала социальную дистанцию от мужа», — вспоминает Эшли.

Ожидалось, что женщины родят в декабре. В больнице их положили в соседние палаты. «Я шел мимо поста дежурной медсестры, и даже оттуда, с другого конца коридора, было слышно, как они переговариваются», — рассказывает муж Эшли.

Одна из сестер родила первой, ребенок другой появился на свет спустя 90 минут. Новорожденных двоюродных братьев назвали Кассиус Джон (Cassius John) и Зандер Пол (Zander Paul).

Ранее сообщалось о сестрах-близнецах из США, которые вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели. Обе супружеские пары живут в общем доме в штате Вирджиния. Генетически их дети будут и родными, и двоюродными братьями или сестрами.