Сестры-близнецы родили дочерей в свой день рождения

Сестры-близнецы родили дочерей с разницей в 90 минут в собственный день рождения. Об этом сообщает Unilad.

В четверг, 29 октября, у Отэм Шоу (Autumn Shaw) и Эмбер Трамонтана (Amber Tramontana), сестер-близнецов из американского штата Теннесси, одновременно начались схватки. В этот же день обе женщины родили дочерей. Девочки появились на свет в соседних палатах с разницей в полтора часа.

Шоу и Трамонтана рассказали, что в 2018 году их первые дети родились с разницей в десять недель, поэтому они намеренно планировали вторую беременность так, чтобы снова родить детей примерно в одно время. Однако женщины не ожидали, что их дочери появятся на свет в один и тот же день и к тому же в их день рождения.

Врач Трамонтаны Джордж Вик (George Vick) признался, что за 45 лет своей медицинской практики он ни разу не видел подобных совпадений. «Мы удивились, когда узнали, что у сестер одинаковый срок беременности, но не ожидали такого поворота событий», — рассказал он.

Теперь семьям придется отмечать четыре дня рождения в один день. Шоу и Трамонтана признались, что рады этому. Они мечтают, чтобы их сыновья и дочери никогда не переставали общаться и всегда были готовы прийти друг к другу на помощь.

Ранее сообщалось о сестрах-близнецах из США, которые вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели. Обе супружеские пары живут в общем доме в штате Вирджиния. Генетически их дети будут и родными, и двоюродными братьями или сестрами.