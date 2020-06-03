Близнецы одновременно сели на веганскую и мясную диету и сравнили результат

Идентичные близнецы из английского графства Девоншир в течение 12 недель под наблюдением ученых придерживались разных диет: веганской и мясной. Издание Daily Mail сообщило об эксперименте и сравнило результаты братьев.

32-летние близнецы Хьюго (Hugo) и Росс Тарнеры (Ross Turner) с начала года приступили к 12-недельным занятиям фитнесом и одновременно сели на две различные диеты: Хьюго — на веганскую, а Росс — на мясную. При этом они потребляли одинаковое количество калорий. Все это время братья занимались в спортзале пять-шесть раз в неделю.

Хьюго рассказал, что веганская диета помогла ему быстрее сбросить вес и сделала его более сконцентрированным. «У меня не было спадов энергии в течение дня, и я чувствовал себя гораздо лучше», — отметил он. Однако испытуемый заметил резкое снижение либидо. «Я просто потерял его», — сказал он. Перед экспериментом он весил около 84 килограммов при 13 процентах жира; к концу — 82 килограмма при 12 процентах жира. Он питался тофу, ферментированными соевыми бобами и джекфрутами, а чипсы и печенье заменил орехами и фруктами.

Росс начинал с 13 процентами жира и за время эксперимента набрал 4,5 килограмма мышечной массы, однако и процент жира поднялся на два пункта. К концу эксперимента он весил 85,7 килограмма.

Братья рассказали, что узнали много нового за время эксперимента и теперь планируют внедрить в свой рацион больше веганской пищи. При этом полностью отказываться от мяса они не собираются и хотят брать лучшее из обеих диет.

Ранее сообщалось, что в Индии умер 90-летний йогин Прахлад Джани, известный тем, что больше 70 лет не пил и не ел. В 2003 году он говорил журналистам, что в его нёбе есть эликсир жизни, позволяющий ему жить без пищи и питья.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!