Якобы отказавшийся от еды и воды на 70 лет йог умер в 90 лет

В Индии умер 90-летний йогин Прахлад Джани, известный тем, что якобы больше 70 лет не пил и не ел. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Точная дата рождения отшельника неизвестна, но он утверждал, что появился на свет в августе 1929 года. Джани уверял, что в детстве его благословила богиня, и благодаря этому он может жить без еды и воды. В 2003 году он говорил журналистам, что у него в нёбе есть эликсир жизни, позволяющий ему жить без пищи и жидкости.

Согласно разным данным Джани не ел с 8-9 лет или с 14 лет. Он стал культовой фигурой, жил в пещере у храма богини Амба-Мата и принимал тысячи паломников.

Доктора и ученые не раз подвергали его утверждения сомнениям. В 2003 году Джани на 10 дней поместили в больницу города Ахмадабад. Йогин 10 дней провел в запертой комнате, он не пил, не ел и не испражнялся, хотя, согласно наблюдениям ученых, у него в мочевом пузыре образовывалась жидкость, а затем якобы всасывалась обратно. Отшельнику позволяли лишь ополаскивать рот, а затем измеряли количество воды, которое он выплюнул, чтобы убедиться, что он ничего не выпил.

Сам Джани объяснил, что не страдать от голода ему помогает «отверстие в нёбе». Врачам не удалось объяснить, как йогин выживал без еды, однако они сочли тот факт, что отшельник немного похудел за время пребывания в больнице, доказательством того, что он не может обходиться без еды бесконечно.

В 2010 году эксперимент повторили, на этот раз за Джани наблюдали две недели. В его палате висели камеры видеонаблюдения. Отшельнику разрешали мыться, ополаскивать рот и принимать солнечные ванны. Ученые вновь не смогли объяснить, как выживает йогин.

Санал Эдамаруку, индийский рационалист, утверждает, что в ходе эксперимента отшельник иногда выходил из поля зрения видеокамер к тому же, ему разрешили общаться с последователями. Рационалист подозревает, что результаты исследований были подтасованы. Также известно, что данные, полученные в ходе экспериментов, никогда не публиковали в научных журналах и даже не отдавали на рецензирование.

Отшельник скончался 26 мая от естественных причин. Его тело на два дня поместят в построенный им ашрам, где его последователи могут с ним попрощаться, а затем кремируют в четверг, 28 мая.

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