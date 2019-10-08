Родившийся в позапрошлом веке старец удивил персонал аэропорта своим возрастом

В городе Абу-Даби, ОАЭ, индийский монах Свами Шивананда (Swami Sivananda) удивил сотрудников аэропорта своим возрастом. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно паспорту, Свами Шивананда родился 8 августа 1896 года в индийском городе Калькутта. Мужчина направлялся из родного края в Лондон c пересадкой в Дубае.

Если данные в его документах верны, 123-летний Шивананда является старейшим человеком на планете.

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В пятилетнем возрасте индиец потерял родителей. Родственники отдали его на воспитание гуру, с которым он путешествовал по Индии. Повзрослев, Шивананда решил посвятить свою жизнь монашеству. Он признался, что живет очень скромно: например, спит на полу, подкладывая под голову деревянный брусок.

Ученики монаха нередко советовали ему подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса и зафиксировать себя как самого пожилого жителя планеты.

Шивананда выглядит гораздо моложе своих лет. По словам мужчины, секрет его долголетия — йога, дисциплина и целибат. В 2016 году монах рассказал, что смог дожить до 120 лет, потому что отказался от секса и не употреблял пищу со специями. «Я питаюсь очень просто — отварные продукты без масла или пряностей. Я не пью молоко и не ем фрукты, потому что это изысканная пища», — отметил индиец.

В Книгу рекордов Гиннесса включаются только те долгожители, которые могут подтвердить свой возраст документально. Неоднократно сообщалось о людях, чей возраст превышает официально зафиксированные рекорды долголетия. Однако в их случае отсутствуют документы, способные подтвердить заявленные даты рождения.

Официальный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Ее возраст подвергает сомнению ряд исследователей.

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