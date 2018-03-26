Британка неделю питалась на один фунт в день и выжила

Жительница Великобритании неделю тратила на еду каждый день по фунту стерлингов (примерно 81 рубль). Результатами эксперимента она поделилась с изданием The Sun.

На завтрак Кэти Тиммс (Katie Timms) ела овсянку на воде, добавляя туда немного варенья, чтобы подсластить блюдо или два тоста с вареньем и грушей. Обедала девушка супом из пакета с хлебом или тостами с сардинами, а ужинала макаронами с томатной пастой и куриной котлетой «с низким содержанием мяса» и картофелем. Иногда Тиммс добавляла к ужину фасоль и сыр моцарелла.

Девушка соблюла условия эксперимента, однако пожаловалась, что он дался ей непросто. «В первое утро я проснулась с желанием отведать вареных яиц, но вместо этого пришлось есть овсянку с комками», — жаловалась она. Однако, по словам Тиммс, сложнее всего ей дался ужин так как она привыкла к мясным блюдам.

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Девушка решила провести эксперимент после того, как узнала, что средний британец тратит 81 фунт (примерно 6540 рублей) на еду в неделю. Она не покупала товары по акции, так как сочла, что «люди, который тратят фунт в день на еду не могут всегда их покупать». Тиммс отметила, что эксперимент позволил ей осознать, что «импульсивно покупать еду, а не готовить блюда заранее — это роскошь», а выжить, питаясь на 1 фунт в день — «сложно, но можно».

23 марта сообщалось о российском студенте, питавшемся месяц на одну стипендию в 1473 рубля. За это время он похудел на пять килограммов.

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