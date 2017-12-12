Австралийский школьник умер от больничной еды

Суд Коронеров австралийского штата Виктория рассматривает дело о смерти 13-летнего Луиса Тэйта, который умер в больнице после завтрака. Об этом сообщает The Age.

Тэйт с детства страдал сильной аллергией на коровье молоко, орехи и яйца. В октябре 2015 года назад он попал в больницу с обострением астмы и скончался на следующее утро. Он умер в результате анафилактического шока после того, как попробовал завтрак. Врачи попытались спасти мальчика, но инъекции адреналина ему не помогли.

В суде медсестра Ирен Фишер (Irene Fisher), которая в тот день отвечала за завтраки, отметила, что в ее списке пациентов с аллергией не был указан Тэйт. Однако о его аллергии ей устно сообщила медсестра, и она дала мальчику именно то, что просила его мама: цельнозерновые мюсли с соевым молоком.

По словам медсестры, она давала соевое молоко еще одному пациенту в тот же день, но не помнит, кому именно. Родители Тэйта обвиняют сотрудников госпиталя, что они не сохранили завтрак для экспертизы, на что те отвечают, что не думали, что не смогут спасти мальчика.

«Я думала, что врачи точно знают, как позаботиться о нем, это же больница», — сказала мама мальчика Габриэль Кэтэн (Gabrielle Catan). По ее словам, она сообщила медсестре обо всех пищевых аллергиях сына.

После смерти ребенка в больнице ввели электронные списки аллергий. Отец мальчика заявил, что надеется, что следствие не только даст им ответы, что все-таки случилось с их ребенком, но и изучит меры по пищевой безопасности и действия сотрудников в случае анафилактического шока.