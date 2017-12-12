Из жизни
 
Все круги новостного ада. Подпишись на дьявольский Telegram «Ленты.ру»!→
Последние новости
Дуров рассказал о побеге из России с биткоинами
Вместо премий россияне получат корпоративы
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Взрыв в Австрии оставил европейцев без российского газа
Найдена новая опасность микроволновок
Предполагаемого шпиона ЦРУ Житнюка арестовали в Москве
Муж заснял нападение акулы на жену во время медового месяца

Австралийский школьник умер от больничной еды

Перейти в «Мою Ленту»
Луис Тэйт
Луис Тэйт

Суд Коронеров австралийского штата Виктория рассматривает дело о смерти 13-летнего Луиса Тэйта, который умер в больнице после завтрака. Об этом сообщает The Age.

Тэйт с детства страдал сильной аллергией на коровье молоко, орехи и яйца. В октябре 2015 года назад он попал в больницу с обострением астмы и скончался на следующее утро. Он умер в результате анафилактического шока после того, как попробовал завтрак. Врачи попытались спасти мальчика, но инъекции адреналина ему не помогли.

В суде медсестра Ирен Фишер (Irene Fisher), которая в тот день отвечала за завтраки, отметила, что в ее списке пациентов с аллергией не был указан Тэйт. Однако о его аллергии ей устно сообщила медсестра, и она дала мальчику именно то, что просила его мама: цельнозерновые мюсли с соевым молоком.

По словам медсестры, она давала соевое молоко еще одному пациенту в тот же день, но не помнит, кому именно. Родители Тэйта обвиняют сотрудников госпиталя, что они не сохранили завтрак для экспертизы, на что те отвечают, что не думали, что не смогут спасти мальчика.

«Я думала, что врачи точно знают, как позаботиться о нем, это же больница», — сказала мама мальчика Габриэль Кэтэн (Gabrielle Catan). По ее словам, она сообщила медсестре обо всех пищевых аллергиях сына.

После смерти ребенка в больнице ввели электронные списки аллергий. Отец мальчика заявил, что надеется, что следствие не только даст им ответы, что все-таки случилось с их ребенком, но и изучит меры по пищевой безопасности и действия сотрудников в случае анафилактического шока.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'He should have been safe in hospital': Louis Tate's parents tell inquest
Жительница США рассказала об аллергии на воду
Канадскую девочку отстранили от занятий в детском саду за бутерброд с сыром
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0411 декабря

«Французские мужчины ужасно боятся русских женщин»

История москвички, переехавшей в Париж
14:25Сегодня

Муж заснял нападение акулы на жену во время медового месяца

06:59Сегодня

Дикий слон насмерть затоптал любителя селфи

22:0511 декабря

Смертельное падение руфера с высотки попало на видео

Из жизни00:04 8 декабря

В туалет или в морг?

Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
18:18 8 декабря

Американец выпорол и обрил свою дочь за установку приложения

12:48Сегодня

Американец убил самого длинного питона во Флориде

01:01Сегодня

Девушка обнаружила намек на будущего мужа в прошлом

Из жизни00:06 4 декабря

«Больше всего я боялась инфекций»

История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в Гану
18:1011 декабря

Встречу огромной акулы и рассеянного аквалангиста сняли на видео

13:4511 декабря

Женщина оторвала яичко отказавшемуся от секса втроем знакомому

13:42 8 декабря

Британец хотел изменить форму головы в микроволновке и застрял

Россия
Борис Ельцин«Это было время, когда делились огромные богатства»
Чем запомнился россиянам первый президентский срок Бориса Ельцина
Кремль прояснил отношение Путина к нейтральному статусу россиян на Олимпиаде
Вета Усольцева «Это лекарство — ее единственный шанс»
Раньше Вета мечтала стать певицей, теперь — просто вернуться домой
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Кремль оценил возможность контрнаступления ИГ в Сирии
Пескова рассмешил вопрос об эвакуации Саакашвили с Украины
Африканские браконьеры доплыли до Сахалина и попали под пули
Все материалы
Мир
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Взрыв на крупнейшей в Австрии газораспределительной станции попал на видео
Взрыв в Австрии оставил европейцев без российского газа
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Правозащитники уличили власти Европы в жестоком обращении с мигрантами
Все материалы
Бывший СССР
Владимир ПлахотнюкУсатый против Дона
За что Россия открыла охоту на богатейшего политика Молдавии
Украинец захотел познакомить россиян с идеями Гитлера и попался
«С ядерной кнопкой все будет в порядке»
Кто поставил жирную точку в истории СССР
Яценюк рассказал об устном приказе Турчинова применять оружие в Крыму
Подсчитаны жертвы конфликта в Донбассе
Киев ответил на запуск российских поездов в обход границы
Саакашвили освободили
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Домашние заготовки
Почему российской строительной сфере не обойтись без отечественных алюминиевых панелей
Выплюнь бяку
Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
Идеи депутатов взвинтят цены на пиво
Задержана банда разорявших банки топ-менеджеров
В крымском банке ВВБ ввели временную администрацию
Путин отложит повышение налогов до выборов
Все материалы
Силовые структуры
Судьба офицера
Полицейский убил коллегу, покончил с собой и оставил сиротами троих детей
«Закроют меня — другие продолжат»
Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Ревнивец отрубил руки жене в Подмосковье
В Петербурге экзорцист повредил Исакиевский собор и принял полицейских за бесов
Машину с пенсионеркой угнали в Ленобласти
Штатному киллеру «ореховских» Чипиту вынесли приговор за 16 убийств
Все материалы
Наука и техника
Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушкиИ так сойдет
Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Гены решают
Почему мужчины рождаются геями
Раскрыты подробности новой части Battlefield
Недра Большого красного пятна Юпитера показали на видео
Неудачный пуск с Восточного списали на нестыковку 20-летней давности
Ученые увидели связь между едой и настроением
Все материалы
Спорт
И так дома посидят
Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет
«Не кони, а пони»
«Спартак» реабилитировался за 0:7 в Ливерпуле, разгромив ЦСКА
Клуб легенд
Звезды отечественного хоккея выяснили, кто спустя годы остается лучше всех
Хоккеист Малкин призвал российских чиновников брать пример с США
Россиянам разрешили ехать на Олимпиаду без флага
Россия ответила на наложенные Международным союзом биатлонистов санкции
В бывшей команде Квята объяснили его неудачи в «Формуле-1»
Все материалы
Культура
Слишком много знали
Кто предсказал гибель «Титаника», теракт 11 сентября и тоталитаризм
«Вся рок-н-ролльная Москва плотно сидела на кислоте»
«Наутилус Помпилиус», золото тещи и расширение сознания Ильи Кормильцева
«Некоторые из них педерасты»
Скандальный балет Серебренникова «Нуреев» собрал в Большом всю российскую элиту
Названы самые популярные в 2017 году российские знаменитости
В истории песни Sweet Dreams оказались замешаны наркотики
В черный список сценариев вошли ленты о нацистах, секс-роботах и русских хакерах
Прославившуюся развратными фото актрису назвали человеком года
Все материалы
Интернет и СМИ
Не зашло: кавказцы заставили Comedy Woman извиниться
После шутки об ингушке-эскортнице они атаковали офис ТНТ
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
В скандале с Comedy Woman увидели национальный конфликт
Дуров обмолвился о своей ориентации
Роскомнадзор заблокировал «Открытую Россию»
Девушка сделала десятки операций в попытке стать похожей на порноактрису
Все материалы
Ценности
С новым хайпом
Кроссовки-носки и кепки миллиардера: в 2017 году нам не запретили красиво жить
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Адриана Лима зареклась раздеваться без повода
Gucci покажет новую коллекцию на заброшенном кладбище
Мужчинам предложат выбрать крокодила для собственной куртки
Создана косметика для трансгендеров
«Пакеты для бездомных» за тысячу долларов поступили в продажу
Все материалы
Путешествия
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
Американка покурила в самолете и захотела всех убить
Грузия подсадит туристов на марихуану
Путин заявил о готовности открыть авиасообщение с Египтом
Дикий слон атаковал туристический автобус
В Венесуэле появится семизвездочный отель
Все материалы
Из жизни
«Французские мужчины ужасно боятся русских женщин»
История москвички, переехавшей в Париж
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
В туалет или в морг?
Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
Австралийский школьник умер от больничной еды
Смертельное падение руфера с высотки попало на видео
Американец убил самого длинного питона во Флориде
Девушка обнаружила намек на будущего мужа в прошлом
Все материалы
Тест-драйв лучшей BMW M5
Знакомимся с первой полноприводной «эмкой» на серпантинах Португалии
Самые редкие версии BMW M5
Эксклюзивные M5 для пуристов, арабских шейхов и просто прогулок с ветерком
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Самые необычные фары в истории
Головная оптика, от которой можно офонареть
Крупные японские автопроизводители объединились ради сети водородных заправок
Компания экс-главы Lotus переделала Lamborghini Huracan в ретро-спорткар
Uber оказался опаснее электромобилей для нефтяного бизнеса
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
СМИ сообщили о гибели известного руфера
Британец написал камасутру для архитекторов
Назван срок запуска метро до аэропорта Внуково
Все материалы