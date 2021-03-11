Братья-близнецы женились на сестрах-близнецах и стали жить вместе

Двое идентичных братьев-близнецов в индонезийском городе Сумеданг женились на двоих идентичных сестрах-близнецах и стали жить под одной крышей. Об этом сообщает издание The Sun.

20-летний Эллуанда Джулианоп Хидайят (Ellwanda Julianop Hidayat) начал встречаться с 19-летней Рани Нураени (Rani Nurhaeni), когда они вместе учились в школе. Затем они решили свести 20-летнего брата-близнеца Эллуанды Эллвинди Джунианфи (Ellwindi Junianfi) и 19-летнюю сестру Рани Рину Нураени (Rina Nurhaeni).

27 февраля состоялась их совместная свадьба, и теперь они живут в одном доме. Молодожены признались, что иногда им бывает трудно понять, кто есть кто.

«Иногда мы путаемся. Я говорю с Рани, а оказывается, что это Рина», — рассказал Эллвинди.

51-летний отец братьев Нопи Хидайят (Nopi Hidayat) рассказал, что был в шоке, когда Эллвинди представил свою девушку семье.

Тем не менее ни одна из пар до сих пор не устала от общества другой. Четверка даже съездила отдохнуть вместе с другими членами семьи.

Ранее сообщалось, что пользователь Twitter опубликовал фотографии со свадьбы, на которой мужчина женился сразу на двух сестрах-близнецах. На кадрах жених в малиновом наряде стоит между двух невест, одетых в похожие платья того же цвета.