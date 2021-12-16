Убитый подростками оператор «Мосфильма» оказался бойцом ММА

Зарезанный подростками на спортивной площадке 40-летний экс-оператор киностудии «Мосфильм» Николай Устинов был награжден синим поясом по джиу-джитсу посмертно. Об этом в четверг, 16 декабря, «Газета.ру».

По данным издания, убитый оказался бойцом ММА. На протяжении пяти лет он выступал на любительских соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу. Его знакомый тренер рассказал, что Устинов должен был впервые выступить в профессиональной лиге 18 декабря.

12 декабря его тело было найдено на спортивной площадке на Восточной улице в Москве со множеством колото-резаных ран на голове и шее. На следующий день по подозрению в убийстве Устинова задержали троих подростков — молодых людей 17 и 16 лет и их 16-летнюю подругу.

В Следственном комитете (СК) сообщили, что экс-оператора убили из-за личной неприязни, но знакомые погибшего, как писало РИА Новости, считают, что девушка одного из обвиняемых спровоцировала парней. Она рассказала им, что Устинов якобы ее изнасиловал. После этого, по словам знакомых, девушка выманила мужчину на спортплощадку для тренировки, где трое подростков напали на него. По информации издания, один парень держал жертву, а второй бил клинком в затылок и шею.

Двое молодых людей проходят обвиняемыми по делу об убийстве, а девушка пока остается в статусе свидетеля. По данным РИА Новости, на допросе у следователя она отказалась от обвинений в адрес Устинова и объяснила, что выдумала историю об изнасиловании.

Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.