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Троих российских подростков задержали после убийства экс-оператора «Мосфильма»

«Известия»: в Долгопрудном подростков подозревают в убийстве бывшего оператора «Мосфильма»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Долгопрудном Московской области полиция задержала троих подростков, подозреваемых в убийстве 40-летнего мужчины, ранее работавшего оператором киностудии «Мосфильм». Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает Telegram-канал издания «Известия».

По данным издания, задержанные — местные жители: двое молодых людей 17 и 16 лет, а также их 16-летняя подруга. По предварительной информации, накануне убийства у них случился конфликт с потерпевшим. Кто именно из подростков достал нож и нанес мужчине смертельные удары, в настоящее время выясняет следствие. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Тело погибшего было найдено 12 декабря на спортивной площадке на Восточной улице со множеством колото-резаных ран на голове и шее. Как сообщает «Комсомольская правда», на месте преступления следователи нашли следы обуви нескольких человек, а также женскую брошь в виде гитары серебристого цвета.

Во время работы на «Мосфильме» оператор принимал участие в создании российских фильмов и сериалов.

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Елизавета Новикова
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