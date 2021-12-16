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Умер создатель «Трансформеров»

Создатель серии игрушек «Трансформеры» Генри Оренштейн скончался в возрасте 98 лет
Генри Оренштейн

Генри Оренштейн. Кадр: PokerGO / YouTube

Умер создатель серии игрушек «Трансформеры» Генри Оренштейн. Об этом сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth.

Мужчина скончался 15 декабря в своем доме в Нью-Джерси. Ему было 98 лет. Причина смерти не называется.

Генри Оренштейн родился 13 октября 1923 года в польском городе Хрубешув. В годы Второй мировой войны он потерял родителей, а его вместе с братом отправили в нацистский концентрационный лагерь в Германии. В 1947 году Оренштейн переехал в США и устроился в компанию Hasbro, где начал делать игрушки. Он основал линию игрушек «Трансформеры», на основе которых впоследствии были созданы многочисленные серии комиксов, анимационные сериалы и фильмы.

В преклонном возрасте Оренштейн также стал известен как профессиональный игрок в покер. Он участвовал в соревнованиях по покеру, выиграл несколько чемпионатов.

Сергей Равин
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