Порошенко ворвался в студию украинского телеканала и сорвал прямой эфир

Бывший президент Украины Петр Порошенко ворвался в студию парламентского телеканала «Рада» и сорвал прямой эфир. Видео с появлением экс-главы государства в четверг, 16 декабря, публикует в своем Telegram-канале РИА Новости.

В ролике видно, как политик появляется в кадре, когда ведущие телеканала беседуют с главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым. При этом Порошенко стоит спиной к камере, практически загораживая собой присутствующих. На предложение ведущих присоединиться к обсуждению за столом бывший украинский лидер отвечает отказом, однако в итоге все же решает развернуться к камере лицом.

После этого политик заявил, что телеканал «Рада» мешает работе депутатов, а на его финансирование тратятся значительные средства. «Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала "Рада" знали: сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков… Мы точно это так не оставим», — подчеркнул Порошенко и ушел.

Позже, в кулуарах Рады, он объяснил свой поступок «излишними эмоциями», которые его одолевали, передает ТАСС.