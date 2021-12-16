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Российский самолет зацепил поливочную машину перед взлетом и попал на видео

В Шереметьево Boeing 777 сбил машину для обработки противообледенительной жидкостью

В московском аэропорту Шереметьево российский самолет сбил машину для обработки противообледенительной жидкостью. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал SHOT.

Так, воздушное судно Boeing 777, направляющееся в Канкун, при рулении по взлетно-посадочной полосе зацепило крылом поливочный автомобиль — в результате машина перевернулась.

Отмечается, что члены кабинного экипажа не сразу заметили столкновение — на это обратили внимание пассажиры, которые увидели из иллюминатора дымящуюся машину.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и экстренные службы. В результате столкновения пострадал водитель машины, ему вызвали скорую помощь. Пассажиры самолета в настоящий момент ожидают замены борта.

Мария Гейн
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