Российский самолет зацепил поливочную машину перед взлетом и попал на видео

В московском аэропорту Шереметьево российский самолет сбил машину для обработки противообледенительной жидкостью. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал SHOT.

Так, воздушное судно Boeing 777, направляющееся в Канкун, при рулении по взлетно-посадочной полосе зацепило крылом поливочный автомобиль — в результате машина перевернулась.

Отмечается, что члены кабинного экипажа не сразу заметили столкновение — на это обратили внимание пассажиры, которые увидели из иллюминатора дымящуюся машину.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС и экстренные службы. В результате столкновения пострадал водитель машины, ему вызвали скорую помощь. Пассажиры самолета в настоящий момент ожидают замены борта.