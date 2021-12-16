В Кремле раскрыли планы Путина на Рождество

Президент России Владимир Путин встретит Рождество в одном из храмов, в настоящее время не определено, в каком именно. Планы главы государства раскрыл представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отмечается, что обычно российский лидер встречает Рождество за пределами Москвы, в отличие от Пасхи, которую он обычно отмечает в храме Христа Спасителя.

В этом году президент был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. Кроме того, в 2020, 2019 и 2012 годах он посещал Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, где его крестили в младенчестве. В 2018 году глава государства встретил Рождество в Петербурге, в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице, где крестили его отца.

Также в 2017 году российский лидер был на рождественском богослужении в Свято-Юрьевом монастыре в Великом Новгороде, в 2016 году — в сельском храме Покрова Пресвятой Богородицы, находящемся под Воронежем. До этого два года Путин приезжал на рождественские службы в церкви возле Сочи — храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя и трехпрестольный храм в честь икон Божией Матери Песчанской и Владимирской в Троице-Георгиевском монастыре.