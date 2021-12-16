Дело против тещи расчлененного рэпера Картрайта прекращено

В Санкт-Петербурге прекратили дело против 68-летней Елены Кохал — тещи расчлененного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко), которую ранее считали пособницей убийства. Об этом сообщает «Фонтанка».

Дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

Адвокат женщины заявил, что будет добиваться реабилитации подзащитной и компенсации морального вреда за пять дней, проведенных Кохал в изоляторе.

Как отмечает издание, тещу рэпера задержали в октябре 2020 года. Ее заподозрили в пособничестве в убийстве и хотели арестовать, но на заседании в Смольнинском суде она потеряла сознание. Меру пресечения ей не избрали. Адвокаты уверяют, что арестом Кохал следователи пытались добиться признаний от ее дочери.

О гибели рэпера стало известно 30 июля 2020 года. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили вдову музыканта Марину Кохал. Она уверяла, что супруг умер от передозировки наркотиков, а тело музыканта она расчленила, чтобы скрыть его «бесславную» смерть. Тем не менее специалисты пришли к выводу, что Юшко был здоров и умер не своей смертью.