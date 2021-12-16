Украина и США выступили в ООН против борьбы с героизацией нацизма

16 декабря в ходе пленарного заседания Генеральная ассамблея ООН одобрила российскую резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Об этом сообщает ТАСС.

За принятие документа проголосовали 130 государств. Ряд западных делегаций, включая некоторые государства-члены ЕС и Великобританию, воздержался при голосовании. Против принятия резолюции выступили две страны — США и Украина.

Как отметил заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, в документе подчеркивается недопустимость «героизации тех, кто причастен к преступлениям нацизма, в том числе обеление бывших членов организации СС, включая подразделения "Ваффен-СС", признанные преступными Нюрнбергским трибуналом».

В июле 2021 года посольство России в Вашингтоне призвало США и Украину поддержать ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма. В посольстве подчеркнули, что Россия осуждает все формы расовой дискриминации, и представили ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма.

Россия ежегодно участвует в подготовке проекта по борьбе с нацизмом, расизмом и другими видами нетерпимости вместе с группой других стран. Такая резолюция принимается в ООН с 2005 года. Украина и США голосуют против принятия документа с 2014 года.