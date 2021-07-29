Россия призвала США и Украину поддержать в ООН борьбу с неонацизмом

Посольство России в Вашингтоне призвало США и Украину поддержать ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что Россия осуждает все формы расовой дискриминации, и представили ежегодную резолюцию Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизма. «Только США и Украина против. Надеемся, они пересмотрят свою позицию», — добавили там.

Россия ежегодно участвует в подготовке проекта по борьбе с нацизмом, расизмом и другими видами нетерпимости вместе с группой других стран. Такая резолюция принимается в ООН с 2005 года. Украина и США голосуют против принятия документа с 2014 года.