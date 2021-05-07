Кремль нашел союзника в борьбе с попытками пересмотреть итоги Второй мировой

Израиль солидарен с Россией в противодействии попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания холокоста. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора российского президента Владимира Путина с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Путин в своих контактах с мировыми лидерами регулярно затрагивает тему недопустимости пересмотра итогов Второй мировой. Так, об этом он упоминал в телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия окончания войны. Вне международных контактов российский лидер также часто поднимает этот вопрос: он уделил внимание данной теме в своей крупной статье о Второй мировой в 2020 году, в интервью главам зарубежных информагентств в 2019-м и в публичном выступлении на конгрессе фонда «Керен ха-Йесод» в том же году, однако других союзников в этой борьбе не нашел.

В последние годы в некоторых странах Европы фиксируются случаи сноса советских памятников, в основном относящихся к периоду Великой Отечественной войны. Такая практика отмечается, в частности, в Польше, Чехии, государствах Прибалтики, а также на Украине, где с 2015 года действует закон о декоммунизации.