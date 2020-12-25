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Статью Путина о Второй мировой войне выпустили с дополнениями

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Издательство «Известия» выпустило брошюру со статьей президента России Владимира Путина о Второй мировой войне с дополнениями. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает официальный сайт Кремля.

Статья называется «75 лет великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Издание вышло на шести языках: русском, английском, испанском, немецком, французском и китайском.

Брошюра содержит приложение с выдержками из цитируемыми в статье архивных документов с точными и более обширными данными.

Статья с приложением на русском и английском языках опубликована также на официальном сайте главы государства.

В июне американское издание The National Interest опубликовало статью Путина о Второй мировой войне. Российский лидер упоминал о планах написать статью на основе архивных документов военных лет в декабре 2019 года. Он нередко уделял внимание событиям той эпохи, в частности Мюнхенскому сговору.

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