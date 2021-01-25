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Путин предложил запретить отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме ввести запрет на отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 25 января.

Соответствующий документ предлагается подготовить к рассмотрению в весеннюю сессию Госдумы. Разрабатывать его рекомендуется совместно с оргкомитетом «Победа».

Срок исполнения — 1 июля 2021 года.

Ранее Путин напомнил о роли СССР в победе над нацизмом в годы Второй мировой войны. Глава государства отметил, что невозможно представить дальнейшую судьбу мира, если бы его не защитила Красная армия.

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