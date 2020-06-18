Путин назвал скандальным обвинение в адрес СССР в развязывании Второй мировой

Президент России Владимир Путин оценил резолюцию Европарламента об оценке роли СССР во Второй мировой войне. Об этом он написал в статье для американского издания The National Interest.

По словам президента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией резолюция скандальна и чревата опасностью. «Россия будет твердо отстаивать историческую правду о Второй мировой, основанную на фактах», — написал он.

Американское издание The National Interest опубликовало статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне 18 июня. Президент говорил о планах написать статью на основе архивных документов военных лет в декабре 2019 года. В последнее время он часто уделял внимание этим событиям, в том числе и «Мюнхенскому сговору».

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