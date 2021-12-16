Киану Ривз раскрыл главный смысл новой части «Матрицы»

Исполняющий главную роль в фильме «Матрица» голливудский актер Киану Ривз раскрыл смысл новой части картины, пишут «Известия».

Как уточнил артист, в фильме «Матрица: Воскрешение» раскрывается целый ряд важных тем, основной из которых он считает любовь. «На первом месте, мне кажется, любовь. И… что еще? Как ты думаешь?» — назвал Ривз и обратился к Кэри-Энн Мосс, исполнительнице роли Тринити.

На это коллега ответила, что по итогу просмотра картины зрители задумаются над тем, что такое системы контроля. «Давайте остановимся на том, что это про любовь и про исследование систем контроля! И о попытке бороться за лучшую реальность! Причем не только для людей, но и для программ и машин. Для всех!» — согласился с ней исполнитель роли Нео.

Кэри-Энн Мосс уточнила, что «Матрица» всегда была о любви. Ривз добавил, что идея «Матрицы» немного схожа с буддизмом. По его словам, фильм воспевает жизнь, а человек в буддизме стремится вырваться из колеса сансары и осознать, что такое смерть. «Но есть одно очень существенное различие. В "Матрице" практически нет идеи смерти. Я думаю, это торжество жизни», — добавил он.

Фильм выходит в прокат 16 декабря. Ранее был опубликован финальный трейлер новой «Матрицы».