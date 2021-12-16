Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Киану Ривз раскрыл главный смысл новой части «Матрицы»

Актер Киану Ривз назвал любовь главной темой фильма «Матрица: Воскрешение»
Начало событий в новости Вышел финальный трейлер новой «Матрицы»

Фото: Village Roadshow Pictures / Globallookpress.com

Исполняющий главную роль в фильме «Матрица» голливудский актер Киану Ривз раскрыл смысл новой части картины, пишут «Известия».

Как уточнил артист, в фильме «Матрица: Воскрешение» раскрывается целый ряд важных тем, основной из которых он считает любовь. «На первом месте, мне кажется, любовь. И… что еще? Как ты думаешь?» — назвал Ривз и обратился к Кэри-Энн Мосс, исполнительнице роли Тринити.

Материалы по теме:
Актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках. Что известно о трагедии?
Актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках.Что известно о трагедии?
22 октября
«Это не просто фильм. Это намного больше» Кэрри-Энн Мосс о возвращении «Матрицы», безумных трюках и дружбе с Киану Ривзом
«Это не просто фильм. Это намного больше»Кэрри-Энн Мосс о возвращении «Матрицы», безумных трюках и дружбе с Киану Ривзом
13 декабря

На это коллега ответила, что по итогу просмотра картины зрители задумаются над тем, что такое системы контроля. «Давайте остановимся на том, что это про любовь и про исследование систем контроля! И о попытке бороться за лучшую реальность! Причем не только для людей, но и для программ и машин. Для всех!» — согласился с ней исполнитель роли Нео.

Кэри-Энн Мосс уточнила, что «Матрица» всегда была о любви. Ривз добавил, что идея «Матрицы» немного схожа с буддизмом. По его словам, фильм воспевает жизнь, а человек в буддизме стремится вырваться из колеса сансары и осознать, что такое смерть. «Но есть одно очень существенное различие. В "Матрице" практически нет идеи смерти. Я думаю, это торжество жизни», — добавил он.

Фильм выходит в прокат 16 декабря. Ранее был опубликован финальный трейлер новой «Матрицы».

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Зеленский захотел использовать «Северный поток-2» для встречи с Путиным
В США поддержали вхождение русскоязычной части Украины в состав России
Евросоюз подготовит «жесткую позицию» по ситуации вокруг Украины
На Украине объяснили нежелание Германии поставлять ей оружие
Россиян предупредили о приближении «ныряющего» циклона
Киану Ривз раскрыл главный смысл новой части «Матрицы»
Учительница бросила работу и разбогатела на продаже интимных фото
В центре Гамалеи раскрыли подробности о лекарстве от COVID-19
В США заявили о рисках для экономики из-за омикрон-штамма
Отключения электричества на Украине стали маскировать под технические работы
Россия обеспокоилась деградацией гражданского общества на Украине
Уолл-стрит уличили в разрушении планеты наравне с Россией
ЦРУ обвинило СССР в причастности к убийству Кеннеди
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter