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В российском регионе двух мужчин сбил поезд

Поезд наехал на двух мужчин в Ульяновской области

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В российском регионе поезд наехал на двух мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По информации агентства, ЧП произошло в Ульяновской области, на 837-м километре вблизи станции Кузоватово. Машинист применил экстренное торможение, но ситуацию предотвратить не удалось. Поезд сбил двух человек, один мужчина госпитализирован, второй погиб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Тосненском районе Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с 11-месячным ребенком. Младенца госпитализировали, и девочка скончалась в больнице. По предварительным данным, женщина с коляской переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Она не увидела приближающийся поезд.

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Марина Совина
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