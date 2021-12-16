В российском регионе двух мужчин сбил поезд

В российском регионе поезд наехал на двух мужчин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По информации агентства, ЧП произошло в Ульяновской области, на 837-м километре вблизи станции Кузоватово. Машинист применил экстренное торможение, но ситуацию предотвратить не удалось. Поезд сбил двух человек, один мужчина госпитализирован, второй погиб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Тосненском районе Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с 11-месячным ребенком. Младенца госпитализировали, и девочка скончалась в больнице. По предварительным данным, женщина с коляской переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Она не увидела приближающийся поезд.