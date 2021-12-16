Вертолет рухнул на оживленную трассу в США и попал на видео

В американском штате Луизиана вертолет рухнул на оживленную трассу I-10. Единственным погибшим в аварии оказался пилот, сообщает местный портал Wlox. Кадры падения вертолета попали на видео, его публикует Telegram-канал Police Frequency.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 14 декабря, около полудня по местному времени. Согласно данным полиции, вертолет потерпел крушение на восточном направлении у моста Боннет-Карре-Спилвей.

Предположительно, речь идет о вертолете Bell 407, на борту которого находился только пилот. Расследование происшествия ведут Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Движение по трассе частично перекрыли. Отмечается также, что авария повредила линии электропередач, из-за чего без света остались около 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. К настоящему времени энергоснабжение восстановлено.