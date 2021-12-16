Сообщение об обязательной вакцинации детей в школах оказалось недостоверным

Сообщение о том, что родители школьников, отправляя детей в учебные заведения, дают автоматическое согласие на вакцинацию ребенка от коронавируса, оказалось недостоверным.

В сообществе «Против геноцида» во «ВКонтакте» 12 декабря появилась публикация, в которой говорится, что в прошлом году вице-премьер России Татьяна Голикова выпустила постановление, согласно которому, если ребенок посещает школу, значит его родители автоматически дают согласие на вакцинацию против коронавируса. По словам авторов, аналогичные правила были также разработаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В качестве доказательства приводится ссылка на публикацию портала «Москва — третий Рим» от 7 октября 2020 года, основанную на недоступном видео блогерши Julje42, такого аккаунта на YouTube в настоящий момент нет. Ссылки на соответствующие публикации ВОЗ не приводятся.

«ВКонтакте» исключила репосты публикации из поисковой выдачи социальной сети. При переходе на страницу сообщества пользователи видят сообщение, что она может содержать недостоверную информацию. «Материалы сообщества могут содержать недостоверные данные, в том числе о медикаментах и способах лечения. "ВКонтакте" предлагает ознакомиться с информацией Всемирной организации здравоохранения о новом коронавирусе 2019 года», — говорится в сообщении администраторов.

Сайт «Москва — третий Рим» также регулярно публикует недостоверные данные, основанные на различных теориях заговора, кампанию по вакцинации авторы называют фашизмом.

Голикова 13 декабря, разъясняя законопроект о введении QR-кодов в России, отмечала, что новые правила не коснутся детей. «На сегодняшний день прививка для детей исключительно добровольная и с добровольного согласия родителей, поэтому, если где-то есть случаи ПЦР-тестирований детей, передайте это [главе Роспотребнадзора] Анне Юрьевне [Поповой]», — заявляла она.

ВОЗ также не правила, в которых регулируется обязательная вакцинация детей. В июне организация обновила рекомендации и лишь признала, что детей в возрасте от 15 до 17 лет можно вакцинировать от коронавируса. При этом подчеркивалась необходимость получения дополнительных данных по использованию различных вакцин среди детей.

Сообщения об обязательной вакцинации школьников от коронавируса не получили широкого распространения в СМИ и соцсетях. Записью сообщества «Против геноцида» поделились 19 человек.