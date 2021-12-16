Голикова ответила на вопрос о регистрации иностранных вакцин против COVID-19

На данный момент не поступало обращений о регистрации иностранных вакцин против коронавируса в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы, трансляцию которой ведет «Россия 24» на своем YouTube-канале. По ее словам, пока приоритет отдан отечественным разработкам, поскольку они прошли все стадии проверки эффективности.

Она пояснила, что любой производитель иностранного продукта может обратиться в российский регулятор для последующей регистрации. «В соответствии с установленными процедурами регулятор проведет необходимые действия для последующей регистрации или нерегистрации на территории Российской Федерации», — заявила она.

Ранее депутаты Госдумы предложили выдавать QR-код еще двум категориям россиян — привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19.