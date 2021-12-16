На Украине признали факт критически малых запасов угля

Запасы угля на Украине подошли к критически низкой отметке. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает ТАСС.

«Критически малые запасы. Меньше, чем обычно», — пояснил он. При этом чиновник добавил, что сейчас на Украину «идет много угля» из-за границы.

15 декабря Министерство энергетики Украины предложило правительству принять распоряжение о переходе в случае необходимости на газ ТЭС и ТЭЦ, у которых основным видом топлива является каменный уголь. Решение предусматривает организацию вспомогательной услуги по закупке топлива для безубыточности работы предприятий. При этом в министерстве подчеркнули, что средства на эту услугу направят только в случае нехватки угля на складах.

В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что республика полностью готова к отопительному сезону. Но в ноябре «Центрэнерго» заключило контракт на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии. Причиной такого решения называлась угроза веерных отключений электроэнергии.