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На Украине признали факт критически малых запасов угля

Глава «Нафтогаза» Витренко: запасы угля на Украине подошли к критически низкой отметке

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Запасы угля на Украине подошли к критически низкой отметке. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает ТАСС.

«Критически малые запасы. Меньше, чем обычно», — пояснил он. При этом чиновник добавил, что сейчас на Украину «идет много угля» из-за границы.

15 декабря Министерство энергетики Украины предложило правительству принять распоряжение о переходе в случае необходимости на газ ТЭС и ТЭЦ, у которых основным видом топлива является каменный уголь. Решение предусматривает организацию вспомогательной услуги по закупке топлива для безубыточности работы предприятий. При этом в министерстве подчеркнули, что средства на эту услугу направят только в случае нехватки угля на складах.

В октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что республика полностью готова к отопительному сезону. Но в ноябре «Центрэнерго» заключило контракт на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии. Причиной такого решения называлась угроза веерных отключений электроэнергии.

Марина Совина
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