США и Польша согреют Украину

Украина станет импортировать уголь в основном из США и Польши

Украина в отопительный сезон будет импортировать в основном американский и польский уголь, сказал первый заместитель главы Минэнерго республики Юрий Власенко в эфире телеканала «Эспрессо».

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Также некоторые небольшие партии поступают из Казахстана, но в основном Украина станет ориентироваться на США и Польшу, подчеркнул он. Минэнерго рассчитывает на импорт около двух миллионов тонн угля.

Запасы угля на складах украинских ТЭС составляют 447,9 тысячи тонн по состоянию на 10 ноября, что на 310,4 тысячи тонн меньше гарантированных. 62 энергоблока на ТЭС не работают, 25 из них — из-за отсутствия топлива. Это создает проблемы в сфере обогрева. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что ситуация вокруг подготовки к отопительному сезону непростая.

Ранее депутат Рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обвинил Россию в блокировке поставок угля Киеву из Казахстана.

Между тем представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу попросили рассмотреть вопрос поставок электроэнергии и угля из самопровозглашенных республик Донбасса на коммерческой основе.