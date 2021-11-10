На Украине предупредили о критических запасах угля

Запасы угля на складах украинских ТЭС составляют 447,9 тысячи тонн по состоянию на 10 ноября, что на 310,4 тысячи тонн меньше гарантированных, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
По его словам, 62 энергоблока на ТЭС не работают, 25 из них — из-за отсутствия топлива. За сутки запас угля на складах ТЭС и ТЭЦ уменьшился на 13,8 тысячи тонн, предупредил депутат.
«На четырех АЭС эксплуатируются 11 из 15 энергоблоков мощностью около 9,9 тысячи МВт, четыре энергоблока находятся на ремонте. Как мы видим, ситуация в энергетике Украины критическая! До сих пор непонятно, что планирует делать власть, чтобы решить этот очень важный вопрос», — отметил Гончаренко.
Гарантированные запасы — это минимальные запасы, которые в обязательном порядке нужны стране согласно условиям ведения лицензионной деятельности.
Ранее депутат Рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обвинил Россию в блокировке поставок угля Киеву из Казахстана.