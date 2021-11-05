На Украине рассказали о вставших из-за нехватки топлива электростанциях

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Батькивщина» Иван Крулько рассказал о вставших тепловых электростанциях (ТЭС) в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

По его словам, сейчас на Украине есть 88 действующих энергоблоков ТЭС, из них на сегодняшний день 37 функционируют, а 51 не работают. Депутат отметил, что большая часть из прекративших работу энергоблоков закрыты по так называемой аварийной заявке, то есть из-за недостатка топлива.

Крулько также подчеркнул, что накануне Трипольская ТЭС, которая является самой мощной в Киевской области, была вынуждена остановить работу из-за снижения до минимума поставок угля. Парламентарий добавил, что это крайне серьезная ситуация, так как непонятно, что в стране будут делать, когда начнутся веерные отключения, в том числе в больницах.

Ранее депутат Рады Украины, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обвинил Россию в блокировке поставок угля Киеву из Казахстана. По его словам, все соответствующие поставки в ноябре заблокированы. Он отметил, что блокировка идет «на уровне РЖД, которая не подтверждает транзит вагонов с таким углем через РФ». Герус уточнил, что ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.

29 октября Герус заявил, что Россия прекратит поставлять на Украину энергетический уголь с 1 ноября. До этого оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» сообщил о растущем дефиците этого вида топлива.

В Минэкономразвития объяснили, что поставки энергетического угля на Украину прекратятся из-за растущего спроса в России и необходимости обеспечить внутренний рынок. Вместе с этим Россия продолжит ввозить в соседнюю страну другие виды угля. В целом на российский экспорт придется половина всех закупок Киева.

