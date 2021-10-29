В России объяснили прекращение поставок угля на Украину

В Минэкономразвития объяснили, что поставки энергетического угля на Украину прекратятся из-за растущего спроса в России и необходимости обеспечить внутренний рынок, пишет РИА Новости. Вместе с этим Россия продолжит ввозить в соседнюю страну другие виды угля. В целом на российский экспорт придется половина всех закупок Киева.

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«Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», — рассказали в министерстве. Представители Минэкономразвития добавили, что в последние годы Россия являлась основным поставщиком угля промышленных и энергетических предприятий Украины, невзирая на сложные политические отношения.

«Более того, доля российских поставщиков даже несколько увеличилась — до 68 процентов всего поставляемого угля на Украину. В натуральном выражении объем поставок угля увеличился с 9,5 миллиона тонн в 2019 году до 10,3 миллиона тонн за девять месяцев 2021 года», — подчеркнули в Минэкономразвития.

29 октября глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия прекратит поставлять на Украину энергетический уголь с 1 ноября. Ранее оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» сообщил о растущем дефиците этого вида топлива. По информации компании, по состоянию на 25 октября на складах энергокомпаний находится «в 4,7 раза меньше угля, чем должно быть». В сутки расходуется около 61,4 тысячи тонн, а хранилища ежедневно пополняются только на 56,4 тысячи тонн.