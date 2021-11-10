Киев попросил республики Донбасса поставлять уголь и электроэнергию

Украина захотела покупать у ДНР и ЛНР уголь и электроэнергию

Представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу попросили рассмотреть вопрос поставок электроэнергии и угля из самопровозглашенных республик Донбасса на коммерческой основе. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР Мария Ковшарь, передает РИА Новости.

Она уточнила, что вопрос о покупке энергоресурсов был поднят накануне, 9 ноября.

5 ноября депутат от партии «Батькивщина» Иван Крулько рассказал о вставших тепловых электростанциях (ТЭС) в стране. По его словам, сейчас на Украине есть 88 действующих энергоблоков ТЭС, из них на сегодняшний день 37 функционируют, а 51 не работают. Депутат отметил, что большая часть из прекративших работу энергоблоков закрыты по так называемой аварийной заявке, то есть из-за недостатка топлива.

Ранее депутат Верховной Рады Украины, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия прекратит поставлять на Украину энергетический уголь с 1 ноября. В Минэкономразвития объяснили, что поставки энергетического угля на Украину прекратятся из-за растущего спроса в России и необходимости обеспечить внутренний рынок. При этом Россия продолжит ввозить другие виды угля.