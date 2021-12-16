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Россия пообещала ответить Германии на высылку дипломатов

Представитель МИД Захарова: Москва ответит Берлину на высылку дипломатов в ближайшее время

Фото: Globallookpress.com

Москва ответит на высылку российских дипломатов из Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Это будут симметричные меры, абсолютно адекватные. В ближайшее время о них будет официально объявлено», — пообещала дипломат. Она также подчеркнула, что российская сторона все еще открыта к диалогу и сотрудничеству с новым правительством Германии.

Ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц счел правильным решение МИД Германии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата и выслать их. Он отметил, что приговор по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в 2019-м является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи.

До этого стало известно, что на фоне обвинительного приговора россиянину Вадиму Соколову (Красикову) за указанное убийство министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила российском послу об объявлении двух дипломатов РФ персонами нон грата.

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Екатерина Андреева
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