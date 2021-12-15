В Германии двух российских дипломатов объявили персонами нон грата

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в ведомство был вызван российский посол. ФРГ объявила двух дипломатов РФ персонами нон грата, сообщает РИА Новости.

«Послу сообщили, что два сотрудника дипломатического персонала российского посольства объявляются нежелательными персонами», — заявила министр, ее цитирует «Интерфакс». О ком конкретно идет речь, не уточняется.

По информации ТАСС, официально персонами нон грата россиян пока не объявляли. Это решение связано с приговором по делу гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, убитого в 2019 году.

Ранее сегодня, 15 декабря, представитель Высшего суда Берлина Лиза Яни допустила, что власти Германии могут пойти на выдачу России Вадима Соколова (Красикова), которого осудили за убийство Хангошвили. Она подчеркнула, что это возможно в теории, хотя Высший суд и не обладает компетенцией принимать такие решения.

Гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили убили выстрелом в голову в Берлине 23 августа 2019 года. Убитый — в прошлом полевой командир, воевавший против России во время второй чеченской войны на стороне боевиков Шамиля Басаева.