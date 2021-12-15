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В Берлине допустили выдачу осужденного за убийство Хангошвили России

В берлинском суде допустили выдачу России осужденного за убийство гражданина Грузии

Фото: Christian Mang / Reuters

Представитель Высшего суда Берлина Лиза Яни допустила, что германские власти могут пойти на выдачу России гражданина страны Вадима Соколова (Красикова), осужденного за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Об этом пишет РИА Новости.

При этом Яни заявила, что Высший суд ФРГ не может принимать такие решения. Тем не менее, теоретически это возможно.

Высший суд Берлина приговорил 49-летнего гражданина России к пожизненному заключению за убийство. Суд ФРГ указал на тяжесть содеянного и дал россиянину пожизненный срок без права досрочного освобождения. В Германии считают, что российский гражданин, совершивший убийство, мог действовать «по государственному заказу».

23 августа 2019 года гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, полевой командир, воевавший против России на стороне боевиков Шамиля Басаева во время второй чеченской войны, был убит в Берлине выстрелом в голову.

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Елизавета Наумова
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