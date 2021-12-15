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Россиянина приговорили к пожизненному заключению за убийство соратника Басаева

Суд приговорил россиянина к пожизненному сроку за убийство в Берлине гражданина Грузии

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Высший суд Берлина приговорил 49-летнего гражданина России к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Суд ФРГ указал на тяжесть содеянного и дал россиянину пожизненный срок без права досрочного освобождения. В Германии считают, что российский гражданин, совершивший убийство, мог действовать «по государственному заказу».

23 августа 2019 года гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, полевой командир, воевавший против России на стороне боевиков Шамиля Басаева во время второй чеченской войны, был убит в Берлине выстрелом в голову.

В декабре 2020 года Германия пообещала ввести новые санкции против России в том случае, если суд вынесет обвинительный приговор подозреваемому в убийстве Хангошвили. Москва отрицает причастность к убийству. На фоне расследования произошедшего между странами разгорелся дипломатический скандал.

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Анжелика Бережная
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