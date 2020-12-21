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Германия пообещала ввести новые санкции против России из-за Хангошвили

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Фото: Markus Schreiber / Reuters

Германия пообещала ввести новые санкции против России в том случае, если суд вынесет обвинительный приговор подозреваемому в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом пишет Der Spiegel.

«Правительственные источники сообщают, что поcле приговора по делу об убийстве в Тиргартене потребуется объединить усилия с партнерами по ЕС и ввести новые санкции», — пишет газета.

Приговор должны вынести в марте 2021 года.

7 октября в Германии начался уголовный процесс по делу об убийстве Хангошвили. Подозреваемый — российский гражданин, фигурирующий в деле как Вадим Красиков. Его заподозрили в связях с российскими спецслужбами.

Согласно информации западных СМИ, подельником Красикова был Роман Демьянченко, который ранее также служил в спецподразделении ФСБ «Вымпел» и работал в фирме «Вымпел-Содействие».

Москва отрицает причастность к убийству Хангошвили. На фоне расследования произошедшего между странами разгорелся дипломатический скандал, и Германия 4 декабря объявила о высылке из страны двух сотрудников российского посольства.

Хангошвили, называемый одним из приближенных к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову, был убит выстрелом в голову в парке Берлина 23 августа.

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