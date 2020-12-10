По делу об убийстве соратника Басаева в Берлине допросили жену Саакашвили

Жена бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс оказалась свидетелем по делу об убийстве чеченского полевого командира и соратника Шамиля Басаева Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом сообщает российское отделение немецкого канала Deutsche Welle.

На очередном слушании по этому делу берлинские следователи рассказали, что Рулофс была в немецкой столице в день убийства Хангошвили и планировала с ним встретиться. Она отказалась приезжать в Германию, чтобы дать показания, и говорила со следователями по телефону. Содержание разговора не разглашается. Длился он, по словам правоохранителей, довольно долго.

Хангошвили, называемый одним из приближенных к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову, был убит выстрелом в голову в парке Берлина 23 августа. По подозрению в убийстве задержали 49-летнего россиянина. В Германии его заподозрили в связях с российскими спецслужбами. В МИД России назвали такие предположения домыслами и призвали дождаться окончания расследования. Суд по этому делу начался 7 октября. Из-за убийства Хангошвили разгорелся дипломатический скандал, Германия 4 декабря объявила о высылке из страны двух сотрудников российского посольства.