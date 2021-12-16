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На Украине объяснили нежелание Германии поставлять ей оружие

Экс-советник главы СБУ Тандит: у Германии нет желания снабжать Украину оружием

Экс-советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит в эфире телеканала «НАШ» заявил, что у Германии нет желания снабжать Украину оружием, объяснив это тем, что ее экономика тесно связана с Россией.

«Есть государства европейские, которые долгое время были связаны с Россией, в том числе с Советским Союзом, на экономическом уровне. Многие предприятия немецкие непосредственно завязаны на российских предприятиях. Россия поставляет сырье, и мы видим, что сейчас вокруг "Северного потока-2" происходит. Точно также ФРГ поставляет технику, станки и многое другое, что связано с автомобилестроением», — сказал он.

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Ранее народный депутат украинской партии «Слуга народа» Дарья Володина заявила, что нет смысла постоянно вводить новые экономические санкции против России, поскольку это является бесполезным занятием, так как это никак не влияет на ход военных конфликтов. По ее словам, это работает лишь в случае дружественных отношений между странами.

Марина Совина
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