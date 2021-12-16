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На Украине признали бесполезность санкций против России

Украинский депутат Володина: экономические санкции не влияют на ход военных конфликтов

Фото: Pixabay

Народный депутат украинской партии «Слуга народа» Дарья Володина в эфире телеканала «НАШ» признала, что экономические санкции, которые постоянно вводят против России, по сути являются бесполезными, поскольку они никак не влияют на ход военных конфликтов.

«К огромному сожалению, экономические санкции не влияют на ход военных конфликтов. Они работают в случае, когда две страны между собой имеют дружественные отношения, ведут какие-то торгово-экономические разговоры. И если кого-то не устраивает в торгово-экономических отношениях цены на чтобы то ни было, вводятся экономические санкции. И только в этом случае они работают», — заявила политик.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласен на любой формат переговоров с Россией по урегулированию сложившейся ситуации. Политик также напомнил о прошедшей в Брюсселе встрече лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Зеленский подчеркнул, что «когда-то так будет» между Украиной и Россией.

Марина Совина
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