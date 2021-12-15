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Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Россией

Президент Украины Зеленский заявил о готовности к любому формату переговоров с Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласен на любой формат переговоров с Россией по урегулированию сложившейся ситуации. Об этом политик сообщил в ходе общения с журналистами в Брюсселе, которое транслировалось телеканалом «Рада».

Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Россией, добавив, что Киев согласен на любой формат переговоров. Политик также напомнил о прошедшей в Брюсселе встрече лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Зеленский подчеркнул, что «когда-то так будет» между Украиной и Россией.

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Вчера

Ранее сообщалось, что Зеленский захотел использовать «Северный поток-2» для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе такого диалога могли быть решены «подвижки в выполнении "Минска" или другие шаги для окончания конфликта», отметил украинский президент. Кроме того, Зеленский решил отдать США главную роль в урегулировании конфликта в Донбассе.

10 декабря во время телефонного звонка президенту США Джо Байдену Владимир Зеленский сообщил о готовности к переговорам с Путиным. Он также заявил, что у него есть «четкие предложения по разблокированию мирного процесса».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года.

Марина Совина
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